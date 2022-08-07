7 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах посетить саммит ШОС в сентябре в Узбекистане. По его словам, «мы хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями и партнерами». Так в новом формате он намерен сохранить статус государственного деятеля мирового уровня.

Станислав Тарасов, , 12:55 — REGNUM Возможно, что это совпадение, но после переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил удар от американцев. Палата представителей США одобрила поправку к проекту военного бюджета на 2023 финансовый год, которая запрещает продавать Турции новые истребители F-16. Напомним, что в мае администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить отгрузку Анкаре модернизированных F-16 и оборудования для модернизации уже имеющихся у Турции американских истребителей в ответ на ее согласие снять возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Тем не менее, как пишет американское издание Politico, «законодатели в такой форме выразили раздражение по поводу покупки Анкарой российского комплекса С-400 и дрейфа к автократии Эрдогана».

Реджеп Эрдоган © ИА REGNUM

Таким образом в Вашингтоне затянули еще один тугой узел в своих отношениях с Анкарой. Теперь, согласно версии турецкого издания Cumhuriyet, турецкий парламент может заблокировать ратификацию протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, мотивируя это невыполнением обещаний со стороны США. В этой связи можно констатировать факт вступления Североатлантического альянса в зону острого внутреннего кризиса, который может развиваться по самым неожиданным сценариям, если иметь в виду и сложные отношения Анкары с Афинами. Дело в том, что поправку в проект военного бюджета внес демократ Крис Паппас, активный представитель греческого лобби. Это вписывается в контекст наращивания военных поставок Греции со стороны США на фоне ее противостояния с Турцией по поводу спорных островов в Восточном Средиземноморье и освоения имеющихся там энергоресурсов. При этом если вступление Швеции и Финляндии в альянс мотивируется какой-то «российской угрозой», то Греция заявляет о наличии угроз со стороны Турции, а многие опасаются, что случайная или преднамеренная эскалация может спровоцировать полномасштабный конфликт между двумя странами.

F-16 (сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle

Афинам оказывают поддержку страны — производители оружия и члены НАТО: США, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды. Кстати, недавно Афины и Вашингтон подписали договор о бессрочном военном сотрудничестве, по которому Греция разрешила открыть на территории страны еще четыре американское военные базы. В том числе в порту Александруполис, через который сейчас доставляется американское оружие, предназначенное Украине. По мнению профессора международного права Университета Коджаэли Самира Салиха, изложенному в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, выпады США против Турции «выявляют разногласия между двумя странами глубинного свойства и не ограничиваются конфликтом вокруг покупки российских ракетных комплексов». Вашингтон не устраивает курс Анкары на выстраивании независимой внешней политики, причем не только на российском направлении. Поэтому, по словам Салеха, «в ближайшее время следует готовиться к еще большему давлению на Анкару со стороны американцев, в первую очередь на Эрдогана, который готовится к предстоящим в 2023 году парламентским и президентским выборам».

Анкара пытается выстраивать свою контригру. Она заявила, что может вместо американского F-16 приобрести российские самолеты пятого поколения Су-57. Как сообщают турецкие издания, окончательное решение по этому вопросу может появиться после визита в Вашингтон парламентской делегации Турции. Но пока шаблонный сценарий, когда Анкара будет стремиться разыгрывать свои «старые» козыри, выступая, с одной стороны, в образе «наконечника западного копья», с другой — в качестве моста между Западом и Востоком. Именно в такой парадигме будет дальше проводиться игра, когда расширение российско-турецких отношений будет подаваться как результат политики Запада в отношении Турции, а не наоборот. То есть будет выставляться формула «рисков потери Западом Турции», и на этом тезисе будет выстраиваться предвыборная кампания Эрдогана, которому важны успехи на российском направлении на фоне экономического кризиса.

Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM

На других направлениях у турецкого лидера возможности ограничены. Не случайно он заявил о планах посетить саммит ШОС в сентябре в Узбекистане. По его словам, «мы хотим или присоединиться к «шанхайской пятерке», или стать наблюдателями и партнерами». Только так можно сохранить ресурс государственного деятеля мирового уровня. Что ж, тогда и ветер в паруса его корабля.