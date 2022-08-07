Москва, , 12:17 — REGNUM По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам двух популярных сервисов — Patreon и Grammarly. Информация появилась в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в РФ.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

Отмечается, что доступ к Patreon ограничен по решению Генпрокуратуры РФ от 4 апреля 2022 г., а доступ к Grammarly — по решению от 15 апреля 2022 г.

Основанием для внесения ресурсов в реестр в блокировки стала ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Patreon — сервис, на котором авторы творческих произведений распространяют свои работы по платной подписке. Grammarly — сервис, который с помощью ИИ помогает писать тексты на английском языке.

Ранее одни из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info были заблокированы по решению Генпрокуратуры РФ.

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