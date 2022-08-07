Анталья, Турция, , 12:16 — REGNUM Подземные точки магнитудой 4,1 произошли в курортной турецкой провинции Анталья. Об этом 7 августа сообщает телеканал A Haber.

Землетрясение Martin Luff

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в районе Каш в 11:02 (совпадает с мск) и его эпицентр находился около побережья Средиземного моря в Анталье.

При этом данных и пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа землетрясение магнитудой 5,2 потрясло Южный Ниас провинцию Северная Суматра в Индонезии.