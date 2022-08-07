Белград, 7 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Очередной провокацией властей Косово, примером полного игнорирования ими базовых принципов демократии, включая свободу СМИ, является задержание российской журналистки Дарьи Асламовой. Об этом говорится в обнародованном 7 августа заявлении посольства России в Белграде.

Goldfinger Здание посольства России в Белграде

«Считаем безосновательное задержание Д. М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ», — говорится в сообщении.

Также в посольстве России призвали секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косове, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации немедленно дать оценку задержанию Асламовой в Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задержанная корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова была отпущена в ночь на 7 августа властями Косово.