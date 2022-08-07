Москва, , 12:02 — REGNUM Товарооборот между РФ и КНР по итогам первых семи месяцев 2022 г. вырос на 29% — составил 97,71 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

За отчетный период Китай ввез в Россию товаров на 36,26 млрд долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. — на 5,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,8% — составив 61,44 млрд долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 млрд в год до 200 млрд к 2024 году. Отметка в 100 млрд была достигнута в 2018 г.