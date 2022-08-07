Локарно, Швейцария, , 12:02 — REGNUM Премьерный показ фильма «Сказка» российского кинорежиссёра Александра Сокурова прошёл в рамках 75-го международного кинофестиваля в Локарно. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Александр Сокуров Иван Шилов © ИА REGNUM

Зрители хорошо приняли фильм российского режиссёра. В беседе с ТАСС Сокуров рассказал, что относится к премьере «Сказки» на фестивале в Локарно как к «огромному событию».

«Я не уверен, что у этого фильма будет простая судьба», — отметил режиссёр.

В фильме используются сконструированные на основе кадров кинохроники образы исторических лиц. При этом режиссёр подчеркнул, что картина является художественной.

«Это фантазия, а не публицистика и не научное исследование», — заявил Сокуров.

Международный кинофестиваль в Локарно проводится с 1957 года. В 2022 году смотр проходит с 4 по 14 августа.