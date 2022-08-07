Симферополь, 7 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На мысе Тарханкут на западе Крыма автомобиль с двумя туристами упал с обрыва в море. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«Автомобиль стоял передней часть к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперед, установит следствие. Машина … летела вниз», — отмечается в сообщении.

Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше.