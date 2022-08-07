Элиста, , 11:56 — REGNUM Сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло нападение на сотрудников. Об этом 7 августа сообщает пресс-бюро ведомства.

«Для проведения проверки и выяснения обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН РФ», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что обстановка в учреждении находится под контролем, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осужденных за тяжкие преступления напали на сотрудников учреждения. От ранений один из сотрудников скончался, второй находится в реанимации, шестерым оказана медпомощь.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».