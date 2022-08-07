Лондон, , 11:54 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден продолжает подливать масло в конфликт на Украине, что является тяжким преступлением. Об этом 7 августа заявил один из основателей известной британской рок-группы Pink Floyd рок-музыкант Роджер Уотерс в интервью CNN.

Роджер Уотерс JethroT

«Он (американский лидер) подбрасывает дровишки в огонь на Украине. Это тяжкое преступление. Почему Штаты не призовут Зеленского начать переговоры ради прекращения этой ужасного конфликта?», — сказал Уотерс.

Также основатель Pink Floyd добавил, что главным виновником этого конфликта является Североатлантический альянс (НАТО), который впервые поднял тему членства Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, что и стало теперь поводом для начала военных действий на украинской территории.

«Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — добавил он.

При этом в данный момент Уотерс проводит турне под названием «This Is Not A Drill» и в ходе своих выступлений затрагивает политические темы и в том числе показывает фотографии «военных преступников», среди которых есть фото Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фашистских боевиков, которые осуждены за серьёзные преступления, освобождает из тюрем украинский лидер Владимир Зеленский в качестве подкрепления для истощенной армии страны.