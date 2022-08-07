Ханты-Мансийск, 7 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Югре улицы Югорска Советского затянуло дымом из-за бушующих природных пожаров. Об этом сообщают очевидцы.

Dave Hogg Пожар

«Улицы заволокло дымом, превратив их в идеальные локации для фильмов ужасов», — пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 августа в Югре действовало 23 природных пожара общей площадью 3420 га. Для помощи с тушением огня из Московской области в регион утром вылетел самолёт «Ил–76».