Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Зоозащитная организация PETA высказалась относительно недавней рекламы компании Kodiak Cakes с актёром Заком Эфроном. Об этом 7 августа пишет TMZ.

Цитата из видеоинтервью Зак Эфрон

Как отмечает издание, реклама предназначалась для продвижения товаров Kodiak, а также для сбора средств для благотворительной организации по защите дикой природы Vital Ground Foundation. В ролике Зак Эфрон общается с медведем, задаёт ему вопросы о любимой еде и дне неделе, а также устраивает соревнование по отжиманиям.

Однако директор фонда PETA по защите прав животных в неволе Дебби Метцлер призвала артиста «спуститься с небес на землю» и признать, что медведи и другие животные не должны выполнять команды по прихоти людей для рекламы. «Лицемерно эксплуатировать одно животное, чтобы потенциально помочь другому. Ни одна настоящая природоохранная организация никогда не будет заставлять содержащихся в неволе животных выполнять трюки перед камерой, чтобы повысить осведомленность об их диких сородичах», — заявила представитель PETA.

Ранее организация PETA обвинила телекомпанию HBO в жестоком обращении к лошади на съёмках сериала «Позолоченный век». Представители телеканала подтвердили, что животное погибло во время работы над шоу, однако объяснили, что это произошло «по естественным причинам».