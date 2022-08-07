Донецк, 7 августа 2022, 11:39 — REGNUM Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:05 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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