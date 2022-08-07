Донецк, 7 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:05 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 мм.