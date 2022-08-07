Тайбэй, 7 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Власти Тайваня возобновили воздушное и морское сообщение. Об этом 7 августа сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Авиа‑ и водное сообщение возобновлено, так как 7 августа истекает уведомление материкового Китая о проведении военных учений вблизи острова. При этом отмечается, что самолеты и корабли будут направляться в обход временно опасных зон.

Тайвань также возобновил транзитные полеты. Для обеспечения безопасности авиационные власти острова будут координировать действия с соседними районами.