Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Японии Ёсихито Нисиоке в матче полуфинала теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии АТР-500 в Вашингтоне. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Рублёв si.robi

Спортсмен из России уступил японцу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Рублёв, являющийся восьмой ракеткой мира, подал навылет пять раз, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать два из пяти возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 96-е место в рейтинге АТР, три раза подал навылет, допусти две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов.

Отметим, в финале турнира в Вашингтон Ёсихито Нисиоке сразится с Ником Кирьосом из Австралии, который ранее в другом полуфинале одолел представителя Швеции Микаэля Имера.