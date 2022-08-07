Донецк, 7 августа 2022, 11:33 — REGNUM Из-за обстрела украинскими войсками Донецка ранения получила мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ ранили мирную жительницу в Кировском районе Донецка», — отмечается в сообщении.
Между тем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра.
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