Донецк, 7 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Из-за обстрела украинскими войсками Донецка ранения получила мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

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«ВФУ ранили мирную жительницу в Кировском районе Донецка», — отмечается в сообщении.

Между тем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра.