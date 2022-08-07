Донецк, 7 августа 2022, 11:28 — REGNUM ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:50 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
Между тем, ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра.
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