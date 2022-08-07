Алексей Мальгавко,
7 августа 2022, 11:57 — REGNUM В эти входные Омск отпраздновал своё 306-летие. Два года из-за ковида мероприятия не проводились, но в этом году наконец-то всё по-настоящему: традиционная выставка цветоводства «Флора», звездный концерт и салют.
Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» проводится в Омске в этом году в 70-й раз
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Впервые городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора» прошла в Омске в 1951
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На территории Воскресенского и Выставочного скверов Омска разместилось 35 ландшафтных композиций
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Уже 70 лет выставка цветоводства и садоводства «Флора» — одна из визитных карточек Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Улица Ленина в этот день традиционно пешеходная. На День города она превращается в огромный прогулочный бульвар. Нарядные горожане гуляют по ней толпами, останавливаются, чтобы отведать вкусные лакомства, отдыхают возле фонтанов и на газонах, танцуют и наслаждаются тёплым выходным днём.
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Ярмарка мастеров. Стеклодув Максим Орлов
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Открывшийся накануне Дня города скейт-парк
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Парк аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Арт-проект #МодновОмске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омичи отдыхают в парке аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Тир в парке аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Аттракционы парка «Вокруг света»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
К вечеру весь народ стекается к Соборной площади, где вот-вот начнется концерт группы «Дискотека Авария». Послушать хиты 90-х и 2000-х пришли тысячи омичей, поэтому после салюта на остановках и в подземных переходах скопились огромные очереди.
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария» прошёл на Соборной площади Омска
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омичи во время концерта группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омичи во время празднования Дня города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Омичи разъезжаются по домам после празднования Дня города
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM