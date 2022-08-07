7 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Мальгавко, , 11:57 — REGNUM В эти входные Омск отпраздновал своё 306-летие. Два года из-за ковида мероприятия не проводились, но в этом году наконец-то всё по-настоящему: традиционная выставка цветоводства «Флора», звездный концерт и салют.

Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» проводится в Омске в этом году в 70-й раз Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Впервые городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора» прошла в Омске в 1951 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На территории Воскресенского и Выставочного скверов Омска разместилось 35 ландшафтных композиций Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Уже 70 лет выставка цветоводства и садоводства «Флора» — одна из визитных карточек Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Улица Ленина в этот день традиционно пешеходная. На День города она превращается в огромный прогулочный бульвар. Нарядные горожане гуляют по ней толпами, останавливаются, чтобы отведать вкусные лакомства, отдыхают возле фонтанов и на газонах, танцуют и наслаждаются тёплым выходным днём.

Горожане отдыхают на улицах города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ярмарка мастеров. Стеклодув Максим Орлов Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Открывшийся накануне Дня города скейт-парк Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Парк аттракционов «Вокруг света» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Арт-проект #МодновОмске Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Горожане отдыхают на улицах города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Горожане отдыхают на улицах города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Горожане отдыхают на улицах города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Горожане отдыхают на улицах города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омичи отдыхают в парке аттракционов «Вокруг света» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тир в парке аттракционов «Вокруг света» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Аттракционы парка «Вокруг света» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

К вечеру весь народ стекается к Соборной площади, где вот-вот начнется концерт группы «Дискотека Авария». Послушать хиты 90-х и 2000-х пришли тысячи омичей, поэтому после салюта на остановках и в подземных переходах скопились огромные очереди.

Концерт группы «Дискотека Авария» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Концерт группы «Дискотека Авария» прошёл на Соборной площади Омска Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Концерт группы «Дискотека Авария» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омичи во время концерта группы «Дискотека Авария» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Омичи во время празднования Дня города Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Концерт группы «Дискотека Авария» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM