Донецк, , 11:26 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядов.

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