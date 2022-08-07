Донецк, 7 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядов.