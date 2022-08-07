Москва, , 11:25 — REGNUM Российские медики выявили 20 303 новых случая коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 7 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 1505 пациентам. Скончались от последствий COVID-19 за сутки 44 человека. Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 19 974 новых случаях, 2141 госпитализациях и 46 летальных исходах.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России превысил отметку в 20 тыс. случаев впервые с марта 2022 года. Пик распространения инфекции пришёлся на февраль текущего года, когда фиксировалось до 200 тыс. новых случаев в сутки.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в августе в России фиксируется подъём заболеваемости COVID-19. При этом не наблюдается роста числа летальных исходов из-за низкой доли случаев тяжёлого протекания болезни.

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