Москва, , 11:24 — REGNUM Блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками видео из больницы. Она опубликовала ролик в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Виктория Боня Цитата из видеоинтервью

Боня не уточнила, что именно с ней произошло. «Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления», — подписала она ролик.

ИА REGNUM напоминает, что Виктория Боня на протяжении нескольких месяцев увлекается духовными практиками. В ходе них блогер употребляет галлюциногенный отвар, а также яд тропических жаб ради «очищения организма».

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