Брюссель, , 11:24 — REGNUM 60% жителей Европы обвиняют в росте цен на энергоносители власти своих государств, Евросоюз в целом, а также частные компании. Об этом передает El Mundo со ссылкой на опрос Euroskopia.

Опрос (сс) skoth

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Так, 25% европейцев считают, что власти их государств несут ответственность за рост цен на энергию, 24% — возлагают вину на частные энергетические компании, 11% — обвиняют в кризисе в целом ЕС.

При этом нарратив о том, что проблемы с ценами на энергоносители связаны с РФ, активно продвигаемый рядом европейских политиков, поддерживают лишь 28%. А 10% респондентов не смогли ответить на данный вопрос.