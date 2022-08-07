Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 11:23 — REGNUM В перевернувшейся в Тазовском районе Ямала моторной лодке находились в основном члены одной семьи. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Семья рыбаков из семи человек и ещё двое граждан плыли на байдарке. Все находились в лодке без спасательных жилетов. Погибли мужчина, женщина и мальчик 2020 года рождения. Спасти удалось троих взрослых, а также двоих мальчиков 2014 года рождения и одного 2018-го.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 7 августа. Следственный комитет начал доследственную проверку.

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