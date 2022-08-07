Ченнаи, Индия, , 11:20 — REGNUM Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович переизбран 7 августа на этот пост в ходе выборов на генеральной ассамблее организации в индийском Ченнаи.

Аркадий Дворкович Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом вице-президентом FIDE в результате переизбрания Дворковича стал гроссмейстер из Индии, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Помимо Дворковича кандидатом на этот пост был Андрей Баришполец с Украины. Также ранее Иналбек Шерипов из Белоруссии снялся с выборов по состоянию здоровья, а представитель Франции Бахар Куатли объявил, что отказывается баллотироваться на эту должность во время генассамблеи.

Отметим, Аркадий Дворкович занимает пост президента FIDE с октября 2018 года.