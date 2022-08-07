Иерусалим, , 11:18 — REGNUM С начала обострения из сектора Газа по территории Израиля выпустили 580 ракет, сообщил 7 августа на брифинге представитель ЦАХАЛ.

«Из них 450 попали на территорию Израиля. 20 процентов — неудачные пуски», — отметил он. При этом доля ракет, перехваченных системой ПРО «Железный купол», составляет 97 процентов.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа.