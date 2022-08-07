Лас-Вегас, США, , 11:10 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джамахал Хилл победил досрочно представителя Бразилии Тьяго Сантоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 59, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

В четвёртом раунде американец провёл своему оппоненту несколько серий точных прямых ударов руками в челюсть, после чего бразилец упал на пол октагона, где Хил произвёл его добивание ещё несколькими сериями ударов рук. В итоге рефери засчитал Сантосу нокаут.

Отметим, эта победа стала 11-й (семь — досрочно) в активе 31-летнего Джамахала Хилла при одном поражении и одном бое, признанном несостоявшемся. Для 38-летнего Тьяго Сантоса это поражение стало 11-м при 22 (16 — досрочно) победах.