Москва, , 11:07 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено захваченное российскими военными у украинских боевиков на Изюмском направлении поставляемое Киеву западное оружие, обнародовало 7 августа Минобороны России.

Оружие Mil. gov. ua

На выложенных в интернет кадрах в числе захваченных трофейных видов вооружений представлены: ручные гранатомёты производства Великобритании, США, Швеции и Польши; ракетные комплексы «Джавелин», «Карл Густав» и РПГ-7 польского производства; а также станковые пулеметы и стрелковое оружие производства времён СССР.

«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции», — также рассказал один из российских военнослужащих.

При этом он уточнил, что пулемёт был обнаружен полностью снаряженным на опушке леса, также около него были найден три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм, на одном из которых были нарисованы череп и свастика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что значительная часть западной военной помощи не доходит на Украине до фронта, по всей вероятности, попадая на чёрный рынок.