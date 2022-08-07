Москва, , 11:07 — REGNUM Блогер Валя Карнавал оказалась в одной из московских больниц. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

Блогер опубликовала ролик из кареты скорой помощи, а позже поделилась видео из палаты. Она не стала уточнять, почему оказалась в больнице под капельницей. Поклонники Карнавал обратили внимание, что на кадрах у неё синие губы с небольшими ранами — они предположили, что причиной госпитализации блогера стала аллергическая реакция на препарат, с помощью которого увеличивают губы.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года возлюбленный Вали Карнавал, блогер Саша Стоун (Александр Зарубин), сделал ей предложение. Это произошло на вечеринке по случаю дня рождения продюсера TikTok-дома Hype House Заира Юсупова.

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