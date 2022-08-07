Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Американская компания Astra сворачивает производство ракет-носителей семейства Rocket 3 на фоне нескольких неудачных запусков. Об этом сообщает портал Space.com.

Ракета SpaceX-Imagery

Основатель и генеральный директор Astra Крис Кемп объявил об отказе от ракет Rocket 3 во время телефонной конференции с инвесторами компании. Он добавил, что компания сосредоточится на создании новой версии ракеты-носителя. Планируется, что новая ракета будет обладать более высокой мощностью, также инженеры Astra рассчитывают повысить надёжность носителя.

Компания Astra начала проводить испытательные запуски ракет Rocket 3 в 2020 году. Первый коммерческий пуск этого носителя состоялся в августе 2021 года. Старт оказался неудачным — ракета не смогла вывести полезную нагрузку на расчётную орбиту из-за сбоя в работе двигателя первой ступени.

Последний старт ракеты Rocket 3 прошёл в июне 2022 года. Во время полёта возникли проблемы, из-за которых были утеряны два метеоспутника американского аэрокосмического агентства NASA.

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