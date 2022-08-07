Донецк, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили два украинских бронированных автомобиля и установку «Град», и подавили три огневые точки. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожены: одна установка РСЗО БМ-21 «Град» и два бронированных автомобиля. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 08:00 7 августа общее количество подорвавшихся на запрещённых противопехотных минах «Лепесток» мирных жителей ДНР выросло до 29. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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