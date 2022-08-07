Москва, 7 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Суббота, 6 августа, стала в Москве вторым самым жарким днем в летнем сезоне этого года, температура поднялась до +31,7 градуса в центре города. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Андрей Репин ИА REGNUM Жара

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, столбики максимальных термометров показали +31,7 градуса, в центре столицы, на Балчуге, было +32,8 градуса. Это второй по жаре день в текущем сезоне, жарче было только 11 июля, +32,8 градуса», — отметил он.

6 августа за последние 74 года это стало вторым результатом — прежний максимум принадлежит 2010 г., когда был установлен не только рекорд дня, но и рекорд для всего августа, +37,3 градуса.