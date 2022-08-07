Тюмень, , 11:00 — REGNUM В Тюменский государственный медицинский университет поступило четыре заявления от абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий специалист по связям с общественностью ТюмГМУ Александр Батт.

Здание Тюменского государственного медицинского университета tyumsmu.ru

«Три абитуриента прошли по спецквоте, один подал на квоту в Министерство высшего образования и науки РФ. Ещё три абитуриента уже зачислены и стали студентами по спецквоте, как дети участников специальной военной операции в республиках Донбассе и на Украине», — отметил Александр Батт.

Всего в ТюмГМУ в 2022 учебном году 558 бюджетных мест. От желающих поступить на бюджет было получено более 3500 заявлений. Самые популярные специальности среди абитуриентов — это «Лечебное дело» и «Стоматология».

Из вузов ДНР и ЛНР, а также Украины решили перевестись в Тюменский государственный медицинский университет шесть студентов на специальности «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», «Фармация», «Высшее сестринское дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 было постановлением правительства РФ было установлено, что абитуриенты из ЛНР, ДНР и с Украины могут поступить в российские университеты по квоте правительства РФ для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год увеличена на пять тысяч и составляет 23 тысячи мест. Кроме того, президентским указом в российских вузах установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации в республиках Донбасса и на Украине.

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