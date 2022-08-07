Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Кевин Федерлайн, бывший муж певицы Бритни Спирс, заявил, что их общие дети избегают общения с матерью. Об этом 7 августа пишет Daily Mail.

Бритни Спирс Цитата из телеинтервью

По словам Федерлайна, сыновья Спирс не видели её уже несколько месяцев: «Мальчики решили, что сейчас они с ней не увидятся… Они приняли решение не идти на её свадьбу». Бывший муж артистки также добавил, что 13-летняя опека над Спирс «спасла» её, однако повышенное внимание к судебному процессу по отмене опекунства негативно повлияло на их детей. «На всё это было тяжело смотреть, а ещё тяжелее переживать и смотреть, через что проходят мои мальчики», — признался Федерлайн.

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс и Кевин Федерлайн состояли в браке с 2004 по 2006 год. В 2007 году Федерлайн получил права на опеку над их общими сыновьями.

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