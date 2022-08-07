Брюссель, 7 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Западные страны обеспокоены тем, что сотрудничество между Россией и Турцией углубляется. Об этом 7 августа сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Флаг Евросоюза

По словам последних, сделанные накануне по итогам встречи в Сочи президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления о намерениях двух стран углубить сотрудничество в торговле и экономике стало причиной для беспокойства западных стран.

Также указывается, что в Евросоюзе «всё более и более внимательно» наблюдают за сотрудничеством Анкары и Москвы и наблюдают тенденцию, при которой Турция якобы становится платформой для торговли с Россией.

При этом уточняется, что в Брюсселе считают поведение Анкары в этой ситуации «крайне оппортунистическим» и пытаются довести до турецкой стороны свои опасения в этом вопросе.

Кроме того, отмечается, что США не раз заявлял о «вторичных санкциях» для государств, помогающих России уклоняться от санкций стран Запада, в то время как ЕС в этом вопросе ведёт себя более сдержано.

В то же время добавляется, что чиновники ЕС сообщили изданию, что на данный момент каких-либо официальных дискуссий о возможности введения санкций против Турции в Брюсселе пока не велось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины и направились в Стамбул.