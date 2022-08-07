Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 7 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России проводит проверку по факту опрокидывания на Ямале моторной лодки с девятью людьми. Об этом сообщает 7 августа окружное управление этого ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Проверка проводится в связи с гибелью троих человек, в том числе и ребёнка. Следователи также отмечают, что ещё шестерых граждан, в том числе троих несовершеннолетних, удалось спасти.

По предварительным данным, все пострадавшие проживали в Гыданской тундры. Они выехали на лодке с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы. Однако на реке Яра-Яха лодка перевернулась.

Среди погибших оказался ребёнок 2020 года рождения. На место трагедии выехали следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 7 августа.