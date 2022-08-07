Донецк, 7 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:30 — н.п. Ласточкино — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️10:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Макеевку в ДНР.