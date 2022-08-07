Киев, 7 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Фашистских боевиков, которые осуждены за серьёзные преступления, освобождает из тюрем украинский лидер Владимир Зеленский в качестве подкрепления для истощенной армии страны. Об этом 6 августа написала журналистка Эша Кришнасвами в статье для американского издания The Grayzone.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Как считает автор публикации, такое решение Зеленского стоит в одном ряду с запретом им практически всей политической оппозиции в стране.

«Действия Зеленского — это не просто сигнал отчаяния, поскольку его армия подавлена ​​российскими войсками на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами, уже более восьми лет в качестве официальных силовиков постмайдановского режима», — говорится в статье.

Также Кришнасвами приводит в качестве примера освобождённого осужденного командира ныне расформированного нацистского батальона «Торнадо» Руслана Онищенко, известного тем, что он является садистом-психопатом, который причастен к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам, а также является приверженцем фашизма.

При этом автор материала указывает, что наряду с названным лицом также были освобождены и другие осуждённые за подобные преступления киевские боевики, которые хвастались тем, что пытают пленных только ради удовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны ВСУ.