Вашингтон, 7 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью CNN заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Это тяжкое преступление. Почему США не призовут Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения … конфликта?» — отметил он, добавив, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.

«Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 г. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам РФ. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — добавил Уотерс.