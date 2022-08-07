Москва, , 10:36 — REGNUM Самой популярной моделью легкового автомобиля в общем объёме продаж в России в июле 2022 года осталась Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada granta Lada.ru

В июле АвтоВАЗ сохранил лидерские позиции по продажам авто на российском рынке. За месяц жители России приобрели 10,4 тыс. легковых автомобилей Lada, что на 70,6% ниже показателей предыдущего года.

За первые семь месяцев в России продано 83,6 тыс. легковых автомобилей Lada. В сравнении с тем же периодом предыдущего года поставки упали на 63,5%.

Самой популярной моделью в общем доле продаж новых авто осталась Lada Granta. В июле жители России приобрели 6,5 тыс. таких автомобилей. Второе место по продажам среди моделей Lada заняла модель Vesta (2,1 тыс. авто), третье — универсал Largus (738 авто).

АвтоВАЗ приостановил сборку ряда моделей весной 2022 года из-за нехватки комплектующих на фоне антироссийских санкций. В июне компании удалось возобновить производство Lada Largus, в июле началась сборка Lada Niva Legend. Далее автопроизводитель рассчитывает запустить производство моделей Niva Travel и Lada Vesta.

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