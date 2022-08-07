Донецк, , 10:34 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:00 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:25 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм