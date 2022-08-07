Донецк, 7 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:00 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:25 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.