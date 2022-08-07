Березники, Пермский край, , 10:26 — REGNUM В Березниках Пермского края возле места гибели 13-летней велосипедистки под колёсами бетономешалки появился стихийный мемориал. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Березниковский рабочий».

Свеча Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Напомним, девочка погибла 5 августа. Её задавил «КамАз». Сейчас горожане принесли к месту её гибели цветы и игрушки.

Отметим, с начала тёплого времени года в Березниках это уже второй мемориал в память о ребёнке, насмерть сбитом автотранспортом. 8 мая «Лада Калина» задавила 11-летнего мальчика. Ещё два человека получили серьёзные травмы. Установлено, что водитель был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГИБДД, в Пермском крае снижается общее количество ДТП. В июне их было 151 — на 21,4% меньше такого же периода 2021 года. Погибли 12 человек (снижение составило 64,7%).

В то же время за конец июля и начало августа сотрудники ГИБДД фиксируют рост числа дорожных аварий. В Свердловской области за последние две недели их произошло уже более 100. Это на 15% больше, чем в таком же периоде 2021 года.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют происшествиям с участием несовершеннолетних. Они призывают взрослых обучать своих детей правилам дорожного движения и контролировать использование ими средств передвижения. Как полагают в ведомстве, эти меры могут помочь свести число аварий с участием детей и подростков к минимуму.

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