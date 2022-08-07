Рим, , 10:23 — REGNUM Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из больницы Матер Ольбия в Италии. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию во Франкфурте, пишет 7 августа La Repubblica.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что результаты токсикологических анализов еще не пришли. При этом врачи уже уверены, что Чубайс не был отправлен. Ему окончательно подтвердили диагноз — синдром Гийена-Барре.

Напомним, Чубайса, находящегося на курорте в Сардинии, 31 июля госпитализировали с диагнозом синдром Гийена-Барре.

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