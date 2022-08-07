Рим, 7 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из больницы Матер Ольбия в Италии. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию во Франкфурте, пишет 7 августа La Repubblica.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Уточняется, что результаты токсикологических анализов еще не пришли. При этом врачи уже уверены, что Чубайс не был отправлен. Ему окончательно подтвердили диагноз — синдром Гийена-Барре.

Напомним, Чубайса, находящегося на курорте в Сардинии, 31 июля госпитализировали с диагнозом синдром Гийена-Барре.