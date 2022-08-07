Рим, 7 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Бывший гендиректор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из больницы на острове Сардиния. Об этом 7 августа сообщает итальянская газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы Мастер Ольбия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент медики ещё не получили результаты токсикологических анализов Чубайса, однако они уверены в том, что в своем диагнозе — синдром Гийена — Барре.

При этом, по информации издания, в данный момент бывший глава «Роснано» уехал в одну из клиник во Франкфурте-на-Майне, где он будет проходить реабилитацию.

Отметим, синдром Гийена-Барре — редкое заболевание иммунной системы, приводящее к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу