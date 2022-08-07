Красноярск, , 10:19 — REGNUM В Красноярском крае начало новой рабочей недели ожидается дождливым и ветренным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Гроза Pixabay.com

По данным синоптиков, 8 августа в центральных и южных районах края, а также в Эвенкии местами ожидаются грозы. Ночью и утром возможен туман.

«На юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — отметили в ведомстве.