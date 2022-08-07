Киев, , 10:16 — REGNUM Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины и направились в Стамбул. Об этом сообщает министерство нацобороны Турции.

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«Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром», — отмечается в сообщении.

Речь идет о сухогрузах «Мустафа Некати», везущем в Италию 6 тыс. т подсолнечного масла, Star Helena — доставит в Китай 45 тыс. т семян подсолнечника, Glory — в Стамбул с 66 тыс. т кукурузы, Riva Wind — прибудет в Искендерун c 44 тыс. т кукурузы.