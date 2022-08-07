Москва, 7 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Видеозапись с захваченным на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, поставляемым киевскому режиму иностранным оружием обнародовало 7 августа Минобороны России в своём телеграм-канале.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», — говорится в комментарии к видео.

Также один из российских военнослужащих рассказал, что он с товарищем нашёл направленный на российские позиции пулемет калибра 12,7 мм и три полных короба бронебойных патронов к нему на окраине опушки леса.

«На одной из коробок были нарисован череп и свастика», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что четыре самолета Су-25, стоявшие с 2004 года на консервации, тайно были переданы киевскому режиму властями Северной Македонии.